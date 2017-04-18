Черчесов: не думаю, что титул «Спартака» послужит импульсом для нашего футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ.
«В первую очередь порадовало, что ни один игрок не травмировался. Футболисты „Спартака“ весь сезон показывают стабильный уровень — это тоже приятно. И матч расставил все точки над i. Если „Спартак“ постоянно показывает качественный футбол, то у „Зенита“ были перепады. Наверное, справедливо, что красно-белые этот матч выиграли.
Не думаю, что для российского футбола чемпионство „Спартака“ послужит импульсом, а для спартаковцев это будет большой плюс. Хорошо, что на новом стадионе они могут это сделать. Им осталось сделать один шаг.
Для сборной главное — чтобы все футболисты приехали для подготовки к Кубку конфедераций в хорошем состоянии. Чемпионом может стать одна команда, и главное — чтобы турнир был правильно воспринят игроками. Чтобы те, кто выиграет титул, недолго его праздновали, а у проигравших не было разочарования», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».