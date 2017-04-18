«Эвертон» хочет заработать на продаже Лукаку £ 100 млн

«Эвертон», желающий сохранить в своих рядах нападающего Ромелу Лукаку, установил сумму, за которую готов расстаться со своим футболистом. Как сообщает Liverpool Echo, ливерпульцы готовы продать бельгийца предстоящим летом за £ 100 млн.
Ранее стало известно, что Лукаку не будет подписывать новый контракт с английским клубом. Действующее соглашение бельгийского форварда истекает летом 2019 года. 23-летний Лукаку с 24 голами на данный момент возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ.
Таким образом, «ириски» готовы рассмотреть предложения о продаже форварда летом в случае, если потенциальные покупатели будут готовы потратить на Лукаку £ 100 млн.