Игра от «Чемпионата» перед матчем «Барселона» — «Ювентус»

Новый тур интеллектуальной Спортивной лиги «Чемпионата» пройдёт 19 апреля и начнётся в 19:30 в московском пабе MadMan Restobar перед просмотром матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус». Вопросы будут на спортивную тематику в целом и о футболе в частности.
Задания не требуют глубоких специальных знаний. Важны логика, чувство юмора и командная работа. Для участников мы подготовим разминочный мультимедийный конкурс, а также пакет из 24 вопросов «60 секунд». В турнире могут принять участие все желающие! В команде может играть до шести человек включительно. Игра продлится около двух часов и закончится сразу перед началом матча «Барселона» — «Ювентус». Комментатором матча станет Владимир Стогниенко. Подробности и регистрация на http://sportliga.club60sec.ru/.