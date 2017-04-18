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Лепёхин: если Луческу не выполнил поставленные задачи, то его нужно убирать

18 апреля 2017, вторник. 21:00. Футбол

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказал своё мнение о будущем главного тренера питерской команды Мирчи Луческу.

«Нужно подождать конца сезона, прежде чем решать судьбу Мирчи Луческу. Дать главному тренеру сигнал, но сейчас ничего не предпринимать. Ещё ничего не потеряно в чемпионате для «Зенита». На чемпионство шансы теоретические только остались, а вот в борьбе за второе место питерский клуб выглядит предпочтительнее, чем ЦСКА.

Что касается будущего Мирчи Луческу по окончанию сезона, то он должен отвечать за результат. Если перед ним ставились определённые задачи, которые он не выполнил, то его, безусловно, нужно убирать. Если же конкретных задач на сезон не ставили, то нужно дать специалисту поработать. Тренер должен нести ответственность за показанный результат, но не только один человек отвечает за результат – это ошибки и игроков», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Константин Лепёхин Мирча Луческу
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18 апреля 2017, вторник
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