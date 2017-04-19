Гризманн: для «Лестера» это был матч года, но мы счастливы пройти дальше

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (1:1). «Матрасники» вышли в следующий раунд благодаря победе в первой встрече со счётом 1:0.
«Мы знали, что будет тяжело. Так и получилось. Это был матч года для „Лестера“. Они очень хорошо нас давили, но мы отлично оборонялись и пытались контратаковать. Когда вышел Уллоа, игра изменилась, нам стало сложнее. Сейчас мы счастливы и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.