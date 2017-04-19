«Борнмут» — фаворит в борьбе за Терри

«Борнмут» является фаворитом в борьбе за защитника «Челси» Джона Терри, сообщает Mirror. Напомним, 36-летний футболист покинет лондонский клуб по окончании текущего сезона.
По данным источника, главный тренер «Борнмута» Эдди Хау хотел заполучить Терри ещё в январе, однако сделка не состоялась. Теперь Хау постарается переманить защитника летом 2017 года.
Также на Терри претендует «Весь Бромвич Альбион».
Ранее сообщалось, что Терри вряд ли продолжит карьеру в MLS, так как североамериканские клубы в данный момент не интересуются опытным защитником.