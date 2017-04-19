Симеоне отказался назвать «Атлетико» таким же грандом, как «Реал» и «Бавария»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его клуб ещё не дорос до того уровня, чтобы его можно было назвать грандом. Аргентинский специалист сказал это после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Игра закончилась ничьей со счётом 1:1, что позволило испанской команде выйти в полуфинал турнира.
«Грандами являются «Реал», «Бавария» и «Барселона». И в первую очередь в экономическом аспекте. А в спортивном плане «Атлетико» определённо конкурентоспособная команда», — приводит слова Симеоне Marca.
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» готов предложить Симеоне пятилетний контракт с зарплатой € 10-11 млн в год.