Нападающий «Кёльна» Осако не попал в пустые ворота с близкого расстояния

Пресс-служба Бундеслиги разместила в официальном аккаунте на YouTube видео промаха нападающего «Кёльна» Юйа Осако в гостевом матче 29-го тура с «Аугсбургом». Игра завершилась поражением «Кёльна» со счётом 1:2. В одном из эпизодов игры японский форвард не попал в пустые ворота с близкого расстояния. «Промах года?» — гласит подпись к видео.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Осако принял участие в 27 матчах, в которых забил 6 голов, сделал 5 голевых передач и получил 3 жёлтые карточки. «Кёльн» на сегодня располагается в турнирной таблице чемпионата на 7-м месте.