Зидан уверен, что «Реал» успеет восстановиться к матчу с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сомневается, что его подопечные успеют восстановиться к домашнему матчу 33-го тура Примеры с «Барселоной». Французский специалист сказал это после ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». «Сливочные» в дополнительное время добились победы со счётом 4:2 и выхода в полуфинал турнира.
«Нормально, что футболисты не бывают в порядке после 120 минут борьбы. Но впереди у нас пять дней на то, чтобы прийти в себя. Команда быстро восстановится», — цитирует Зидана AS.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 23 апреля.