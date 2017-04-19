Коммерческий директор ФИФА: КК-2017 станет лучшим за всю историю турнира

Кубок конфедераций, который пройдёт летом нынешнего года в России, станет лучшим за всю его историю. Об этом заявил сообщил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.
«От лица ФИФА поздравляю с открытием билетного центра Кубка конфедераций. Открытие билетного центра — важное событие в преддверии турнира. Как сказал Виталий Мутко, Кубок конфедераций — турнир чемпионов, и для всех команд участников это честь побороться в нём за победу. Для болельщиков России это отличная возможность наблюдать лучших игроков лучших сборных.
Это отличная возможность оценить огромную работу, которую проделали ФИФА и оргкомитет России чемпионата мира—2018. До сегодняшнего дня билеты можно было приобрести только на сайте ФИФА, теперь это можно сделать и в билетных центрах в четырёх городах России. Уверен, этот Кубок конфедераций станет лучшим за всю историю проведения этого турнира", — передаёт слова Флока корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
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