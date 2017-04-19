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Коммерческий директор ФИФА: КК-2017 станет лучшим за всю историю турнира

19 апреля 2017, среда. 16:35. Футбол

Кубок конфедераций, который пройдёт летом нынешнего года в России, станет лучшим за всю его историю. Об этом заявил сообщил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

«От лица ФИФА поздравляю с открытием билетного центра Кубка конфедераций. Открытие билетного центра — важное событие в преддверии турнира. Как сказал Виталий Мутко, Кубок конфедераций — турнир чемпионов, и для всех команд участников это честь побороться в нём за победу. Для болельщиков России это отличная возможность наблюдать лучших игроков лучших сборных.

Это отличная возможность оценить огромную работу, которую проделали ФИФА и оргкомитет России чемпионата мира—2018. До сегодняшнего дня билеты можно было приобрести только на сайте ФИФА, теперь это можно сделать и в билетных центрах в четырёх городах России. Уверен, этот Кубок конфедераций станет лучшим за всю историю проведения этого турнира", — передаёт слова Флока корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций
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19 апреля 2017, среда
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