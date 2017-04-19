Хуммельс поддержал введение видеотехнологии в футболе

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 в д.в.) высказался в поддержку введения видеотехнологии, которая поможет арбитрам принимать правильные решения.
В немецком клубе уверены, что второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры, чего не заметила судейская бригада.
«Я всегда был за это, много лет говорил об этом, потому что, думаю, тогда в подобных ситуациях будут приниматься правильные решения. Было бы очень интересно посмотреть, чем закончилась бы игра, если бы счёт всё ещё был 2:1 после 100 или 115 минут.
В ситуации со вторым голом «Баварии» был офсайд? Это небольшое утешение", — приводит слова Хуммельса официальный сайт немецкого футбольного союза.