Агент: в России для Ансальди приоритетом были деньги, теперь он думает о футболе

Агент Педро Альдаве, представляющий интересы защитника «Интера» Кристиана Ансальди, рассказал о планах игрока на будущее.
«Не знаю о летних планах «Интера», но на сегодняшний день пока ничего не известно. Прошлым летом Ансальди подписал длительное соглашение с клубом, поэтому, думаю, он продолжит выступать в составе миланской команды, а дальше будет видно.
Конечно, у нас всегда есть предложения: Германия, Турция, Англия… Однако для Кристиана является целью остаться в Милане, где он очень хорошо себя чувствует со своей семьёй. Ансальди уже провёл несколько лет в России, где его приоритетом были деньги, но теперь он думает только о футболе», — цитирует Альдаве Tuttomercatoweb.
Ансальди выступал за «Рубин» (с 2008 по 2013 год) и «Зенит» (с 2013 по 2016 год). В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах за «Интер» во всех турнирах.