Кэррик: то, что творит Роналду, настолько невероятно, что даже немного нелепо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высоко оценил статистику форварда «Реала» Криштиану Роналду, ранее игравшего за манкунианцев. Португалец стал первым игроком, забившим 100 голов в Лиге чемпионов.
«Он бьёт рекорды в очень тяжёлом турнире с огромной конкуренцией! Это настолько невероятно, что даже в какой-то степени нелепо. Я смотрел оба матча „Реала“ с „Баварией“, он бил и попадал. Криштиану не реализовал пару моментов, но их нельзя назвать 100-процентными.
Статистика Роналду пугает. Сколько рекордов он уже побил за последние годы? Это невероятно, и многое говорит о Криштиану", — цитирует Кэррика сайт «МЮ».