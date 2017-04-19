Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Смолов входит в шорт-лист «Эвертона», утверждает телекомментатор Тимур Журавель.
«Если вы ещё не в курсе, Ромелу Лукаку летом переходит в „Челси“, а на его место в „Эвертоне“ Смолов — один из кандидатов», — написал Журавель в «Твиттере».
В текущем сезоне Смолов провёл в Премьер-Лиге 16 матчей, в которых отметился 13 голами. С этим показателем нападающий «Краснодара» лидирует в гонке бомбардиров российского чемпионата.
«Эвертон» на данный момент занимает седьмое место в АПЛ. Об интересе к Смолову со стороны «ирисок» некоторые английские СМИ сообщали ещё летом 2016 года, однако тогда дело до сделки так и не дошло.
Накануне турецкие СМИ сообщили, что Смолов согласился перейти в «Фенербахче», а сумма трансфера 27-летнего футболиста составит € 12 млн, однако источник из окружения игрока сообщил «Чемпионату», что это не так.