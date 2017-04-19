Мбаппе – первый, кто забил в дебютном сезоне ЛЧ во всех играх в 1/8 и 1/4 финала

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе открыл счёт в ответном домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Футболист забил свой мяч уже на третьей минуте встречи.
Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом, который в своём дебютном сезоне в Лиге чемпионов забил в каждом из своих четырёх матчей 1/8 и 1/4 финала турнира. Ранее форвард забивал по голу в первом и втором матчах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала, а в первой игре с «Боруссией» он оформил дубль.
Посмотреть гол Мбаппе в ворота «Боруссии» можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Боруссия».