Месси был на 3 года старше Мбаппе, когда забивал свой 5-й гол в плей-офф ЛЧ

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе открыл счёт в ответном домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Футболист, который отличился уже на третьей минуте встречи, записал в свой актив уже пятый гол в нынешнем сезоне плей-офф турнира.
Отметка в пять голов стадии плей-офф Лиги чемпионов покорилась французу намного быстрее, чем многим признанным звёздным бомбардирам. Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси был 21 год, когда он забил свой пятый гол в плей-офф ЛЧ. Форварду «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни было 22 года, Криштиану Роналду («Реал») – 23, Роберту Левандовски («Бавария») – 24, Антуану Гризманну («Атлетико») – 26, а Златану Ибрагимовичу («МЮ») – 31.
Посмотреть гол Мбаппе в ворота «Боруссии» можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Боруссия».