Дибала: «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов, и теперь явных фаворитов нет

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала оценил шансы команды одержать победу в Лиге чемпионов. Туринцы смогли обыграть «Барселону» в 1/4 финала турнира с общим счётом 3:0.
«Не пропустить в матче с такой командой, как «Барселона», — это непростая задача, и мы довольны нашим выступлением в гостевом поединке. Когда мы следили за жеребьёвкой 1/4 финала Лиги чемпионов, то все соглашались с тем, что нам подойдёт любая команда, кроме каталонцев. Теперь я не вижу очевидных фаворитов турнира. Думаю, все четыре команды имеют равные шансы дойти до самого конца. Посмотрим, кто нам попадётся», — приводит слова Дибалы пресс-служба УЕФА.
В полуфинале «Ювентусу» может достаться в соперники «Реал», «Атлетико» или «Монако». Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 21 апреля.