Аллегри: «Барселона» с нулём голов в двух матчах — это что-то почти неслыханное

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). Туринцы пробились в следующий раунд турнира благодаря победе в первой встрече со счётом 3:0.
«Должен похвалить игроков за всё, что они делают в этом сезоне. Это шаг вперёд, заслуженный выход в полуфинал в матчах с соперником топ-класса. Мы очень хорошо оборонялись, в атаке получилось не всё, мы не смогли максимально использовать многообещающие контратаки. Здесь мы находились под нормальным давлением, но это был решающий шаг на пути к Кардиффу, где пройдёт финал ЛЧ.
«Барселона» с нулём голов в двух матчах — это что-то почти неслыханное. Мы постепенно совершенствуемся, футболисты должны понять, что могут играть ещё лучше. Мы должны были играть спокойнее и острее, но навязать свою игру на «Камп Ноу» непросто, поскольку «Барселона» на своём поле — это совсем другая команда. Они перемещают мяч очень быстро, и только идеально играющий «Ювентус» мог пройти дальше», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.