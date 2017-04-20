Мбаппе: «Монако» может выйти в финал Лиги чемпионов!

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход в следующий раунд турнира. В этой встрече французский форвард точным ударом открыл счёт.
«О чём ещё можно просить, если не о выходе в полуфинал Лиги чемпионов? Думаю, мы можем оказаться в финале турнира! Если бы не верили, что можем выйти в полуфинал, то не добились бы этого. Для достижения этой цели мы шли к ней шаг за шагом и продолжали работать.
«Монако» нужно разобрать, что сегодня не получалось. Иногда мы слишком глубоко садились в оборону и выглядели пассивно. Против сильных команд приходится отходить назад, но сегодня это происходило при хорошем результате в нашу пользу.
Что касается соперника по полуфиналу, то я не возражаю против кого-то из них. На этой стадии турнира остаются только гигантские клубы, поэтому мы не хотели бы избежать кого-то конкретно при жеребьёвке полуфинала», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.