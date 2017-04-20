Раньери может возглавить «Севилью», если Сампаоли уйдёт в сборную Аргентины

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Севильи» является экс-наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, утверждает Football Italia. Нынешний наставник испанского клуба Хорхе Сампаоли может покинуть свой пост ради работы со сборной Аргентины, которая осталась без тренера после увольнения Эдгардо Баусы.
Раньери хорошо знаком с испанским чемпионатом. Он возглавлял «Валенсию» с 1997 по 1999 год и в сезоне-2004/05, а также «Атлетико» в сезоне-1999/2000.
Ранее сообщалось, что руководство «Севильи» готово отпустить 57-летнего Сампаоли в сборную Аргентины, но требует компенсацию в размере € 1,5 млн.