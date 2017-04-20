Иньеста: «Барселоне» нужно побеждать «Реал», это наша последняя возможность

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста призвал своих партнёров по команде собраться и одержать победу над мадридским «Реалом» в 33-м туре чемпионата Испании. Иньеста сказал об этом после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Игра закончилась нулевой ничьей и выходом «старой синьоры» в полуфинал турнира.
«Мы сыграли слабо в первой игре, однако во втором матче попытались сделать всё, чтобы добиться нужного результата. Команда очень благодарна своим болельщикам, и нам очень больно за них. Теперь «Барселоне» нужно побеждать «Реал», это наша последняя возможность. «Реал» зависит от собственных результатов, но «класико» всегда отличается от других матчей», — цитирует Иньесту Marca.
По итогам 32 туров Примеры «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» 3 очка, к тому же у «сливочных» игра в запасе. С «Реалом» подопечные Луиса Энрике встретятся 23 апреля.