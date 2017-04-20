Вилья поделился мнением, как «Барселона» может победить «Реал»

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской командой.
«Сложно анализировать такую игру, ведь там столько талантливых игроков. За одну команду играют такие звёзды, как Месси, Неймар и Луис Суарес, за другую – Роналду, Иско и другие. По моим ощущениям, в последних матчах между ними «Реал» оказывал сильный прессинг и осложнял жизнь «Барселоне». Мне кажется, что ключевым фактором для «Барселоны» было бы владение мечом. Ей нужно контролировать мяч как можно больше», — цитирует Вилью Marca.
По итогам 32 туров Примеры «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» 3 очка, причём у «сливочных» игра в запасе. С «Реалом» подопечные Луиса Энрике встретятся 23 апреля на выезде.