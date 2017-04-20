Президент УПЛ: мы не должны играть в болоте, ведь не живём в 80-х или 90-х годах

Матч 27-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» — «Динамо» состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщил президент УПЛ Владимир Генинсон.
В свою очередь встречу этих же соперников в рамках последнего 32-го тура, которая состоится в конце мая и которая должна была стать домашней для киевлян, планируется провести в Одессе.
«Следующая домашняя игра «Черноморца» с «Динамо» состоится в Киеве. Поле в Одессе будет отдыхать больше пяти недель. Семена взошли, поле зелёное, но насколько оно будет готовым принимать следующий домашний матч «Черноморца», мы посмотрим и примем решение на месте. Самое главное – мы не должны играть в болоте, ведь не живём в 80-х или 90-х годах.
Можно провести пример 1954 или 1958 года, когда поля не было, и в Англии играли в болоте, но технологии давно ушли вперёд. Болельщики ведь находятся не только на стадионе, но и перед экранами телевизоров, и они хотят увидеть ту картинку, которая потом приведёт на стадион», — цитирует Генинсона Sportarena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».