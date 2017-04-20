«Арсенал» не предлагал контракт Колашинацу

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что защитник «Шальке-04» Зеад Колашинац подписал контракт с клубом. Ранее боснийские СМИ сообщили, что 23-летний футболист летом станет игроком «Арсенала».
«Никаких контактов не было. Никаких бумаг мы не подписывали», — цитирует Венгера Mirror.
Зеад Колашинац выступает за «Шальке-04» с 2011 года. Его контракт с гельзенкирхенцами истекает по окончании сезона-2016/17.
Ранее появилась информация, что босниец до конца недели выберет между «Миланом» и «Арсеналом».