Защитнику «Ростова» Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали специальную защитную маску в преддверии домашнего матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 22 апреля. Тем не менее участие футболиста в предстоящей встрече остаётся под вопросом.
«Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со «Спартаком» или нет, узнаем в субботу», – сказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Кудряшов сломал нос в матче РФПЛ с ЦСКА (0:0) после столкновения с форвардом красно-синих Витиньо, но нарушение правил не было зафиксировано.
Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску перед матчем со «Спартаком»