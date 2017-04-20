Травма Уилшира не повлияет на переговоры о новом контракте с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался относительно ситуации с новым контрактом выступавшего на правах аренды за «Борнмут» полузащитника Джека Уилшира, который из-за травмы пропустит остаток сезона. 25-летнему Уилширу была диагностирована трещина в левой малоберцовой кости. Действующий контракт хавбека с «канонирами» истекает летом 2018 года.
«Эта травма не имеет никакого отношения к продлению контракта Джека. Мы думаем, что это простая трещина, которая не требует операции. Мы должны проявить терпение. Реабилитация, безусловно, будет проводиться здесь, потому что сезон будет закончен», — заявил наставник «канониров».
«Джек — великолепный футболист с отличным футбольным мозгом. Его карьеру тормозило большое количество травм. Сегодня на топ-уровне самое главное — это стабильность выступлений. Когда игрок выбывает из строя, всегда требуется время, чтобы вернуть уверенность в себе. У Джека был хороший сезон, и произошедшее — случайность. Там был стык. Такое могло произойти, даже если бы у него не было проблем прежде», — цитирует Венгера The Telegraph.