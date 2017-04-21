Защитником «Рубина» заинтересовались «Интер», «Гамбург», «Валенсия» и «Эвертон»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр находится в сфере интересов четырёх европейских клубов, сообщает Transfer Market Web. Швейцарским футболистом заинтересовались «Интер», «Гамбург», «Валенсия» и «Эвертон». Источник предполагает, что приобрести 25-летнего защитника можно за € 6 млн.
Бауэр перешёл в «Рубин» летом 2016 года из швейцарского клуба «Грассхоппер». В составе «Рубина» он принял участие в 20 матчах, сделал 4 голевые передачи и получил 4 жёлтые карточки.
«Большая честь, что во мне заинтересованы команды такого уровня. Я рад быть игроком «Рубина» и прогрессировать в этой команде, но если летом поступит предложение, выгодное для всех сторон, я тщательно оценю его», — признался Бауэр.
Итальянские журналисты поинтересовались у Бауэра, хочет ли он в будущем перебраться в Серию А. «Безусловно, ведь итальянская лига является одной из лучших в мире», — ответил защитник «Рубина».
«Я рад, что в «Рубине» мне доверяют. Очень благодарен главному тренеру команды Хави Грасии, он многому меня учит», — заключил Бауэр.