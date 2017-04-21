Президент «Урала»: не стал бы я сейчас короновать «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о «Спартаке», с которым екатеринбургской команде предстоит сыграть в Москве 25 апреля в матче 25-го тура РФПЛ. У Иванова спросили, важно ли для «Урала» отсрочить чемпионство красно-белых, лидирующих в Премьер-Лиге после 23 туров с отрывом в 10 очков от идущего вторым ЦСКА.
«Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путёвку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака». Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберёт игру «Спартака» очень подробно и донесёт свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим», — сказал Иванов.