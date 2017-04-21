Маскерано не намерен покидать «Барселону» по окончании сезона

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано не покинет свой нынешний клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает испанское интернет-издание Sport. Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины уже попросил руководство каталонского клуба, чтобы оно в летнее трансферное окно не рассматривало предложений от других клубов.
Ранее испанские СМИ сообщали, что в «Барселоне» намерены произвести кадровую революцию. При этом в качестве одного из тех, с кем расстанутся, упоминался и Маскерано. В услугах игрока заинтересован «Галатасарай», но ближайшее окружение игрока утверждает, что он не стал рассматривать предложение турецкого клуба.
Действующее соглашение Маскерано с «Барселоной» рассчитано до лета 2019 года.