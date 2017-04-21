Топ-10 игроков, которые поздно стали футболистами

Форвард итальянского «Милана» Джанлука Лападула до 24 лет работал почтальоном и официантом, параллельно играя за команды любительского уровня на позиции защитника. Потом его передвинули вперёд, он стал играть нападающим, привлёк к себе внимание и оставил работу официанта. В 26 лет Лападула дебютировал в Серии А за «Милан», а в 27 получил первый вызов в сборную Италии.
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