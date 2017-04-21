«Уфа» — ЦСКА – 0:2. Видеообзор матча

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём поле уступила ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Витиньо и Фёдор Чалов. На 53-й минуте хавбек «Уфы» Иван Пауревич не реализовал пенальти.
Благодаря этой победе идущий на втором месте в турнирной таблице РФПЛ ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Спартака» до семи очков и на четыре балла опережает «Зенит». При этом красно-белым и сине-бело-голубым ещё предстоит сыграть свои матчи в этом туре. «Уфа» располагается на седьмой строчке.
Посмотреть видеообзор матча «Уфа» — ЦСКА можно на официальном сайте РФПЛ.