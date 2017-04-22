Осинов: уверен, что «Ростов» даст «Спартаку» достойный бой

Советник генерального директора «Ростова» и бывший полузащитник команды Михаил Осинов поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Спартак» на протяжении многих лет идёт к своей цели — победе в чемпионате России, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они отнесутся к игре спустя рукава. Красно-белые голодны до трофеев и поэтому мотивированы сейчас куда больше, чем другие команды. «Ростов» для них очень серьёзный раздражитель, в последнее время наша команда всегда отнимает очки у «Спартака», особенно дома. Есть ли в этом противостоянии фаворит? Нет, но я уверен, что наша команда даст достойный бой сопернику.
Промес? Он действительно хороший игрок. У Промеса отличная техника, он хорошо видит футбол. Что касается россиян, выделил бы Глушакова и Реброва. С Денисом, кстати, мы хорошо общаемся. Чемпионские амбиции «Спартака»? Они на 10 очков опережают ближайшего преследователя. Это серьёзный отрыв, но история знает случаи, когда отыгрывали и не такое преимущество. Всё-таки удерживать лидерство сложнее, чем догонять", — цитирует Осипова пресс-служба «Ростова».
Осипов также рассказал, что для него матчи со «Спартаком» всегда были особенными. «Всё-таки «Спартак» считается народной командой, у клуба много титулов. Хороший раздражитель для каждого соперника. Правда, это не всегда приводит к хорошему результату», — отметил бывший футболист.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск.