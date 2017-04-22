Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Осинов: уверен, что «Ростов» даст «Спартаку» достойный бой

22 апреля 2017, суббота. 13:19. Футбол

Советник генерального директора «Ростова» и бывший полузащитник команды Михаил Осинов поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«Спартак» на протяжении многих лет идёт к своей цели — победе в чемпионате России, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они отнесутся к игре спустя рукава. Красно-белые голодны до трофеев и поэтому мотивированы сейчас куда больше, чем другие команды. «Ростов» для них очень серьёзный раздражитель, в последнее время наша команда всегда отнимает очки у «Спартака», особенно дома. Есть ли в этом противостоянии фаворит? Нет, но я уверен, что наша команда даст достойный бой сопернику.

Промес? Он действительно хороший игрок. У Промеса отличная техника, он хорошо видит футбол. Что касается россиян, выделил бы Глушакова и Реброва. С Денисом, кстати, мы хорошо общаемся. Чемпионские амбиции «Спартака»? Они на 10 очков опережают ближайшего преследователя. Это серьёзный отрыв, но история знает случаи, когда отыгрывали и не такое преимущество. Всё-таки удерживать лидерство сложнее, чем догонять", — цитирует Осипова пресс-служба «Ростова».

Осипов также рассказал, что для него матчи со «Спартаком» всегда были особенными. «Всё-таки «Спартак» считается народной командой, у клуба много титулов. Хороший раздражитель для каждого соперника. Правда, это не всегда приводит к хорошему результату», — отметил бывший футболист.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск.

Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Спартак Артём Ребров Денис Глушаков Квинси Промес Михаил Осинов
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
13:32 Тарханов: новый стадион «Зенита» впечатляет, особенно закрывающаяся крыша
13:31 Матич: «Тоттенхэм» — самый сильный из команд АПЛ, с которыми «Челси» играл
13:20 Конте доверит Аке место в стартовом составе «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»
13:19 Осинов: уверен, что «Ростов» даст «Спартаку» достойный бой
13:11 «Челси» – «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:15
13:05 Виктор Зубков встретился с юным послом проекта «Футбол для дружбы»
12:56 «Зенит» — «Урал»: команды определились со стартовыми составами
12:44 Раджи: надеюсь, Мбаппе окажет давление на «Ювентус»
12:41 Инсинье подписал новый контракт с «Наполи»
12:35 Отец нападающего «Лацио» Кишны был арестован за хранение наркотиков
12:33 «Зенит» опубликовал фотографии президентской ложи на новом стадионе
12:17 Луис Адриано не поможет «Спартаку» в матче с «Ростовом»
12:10 TAD созовёт экстренное совещание для рассмотрения апелляции по делу Неймара
12:07 Льорис: «Тоттенхэм» попытается выиграть что-нибудь до конца сезона
12:04 «Бавария» – «Майнц»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
11:50 Бурлак: «Рубин» очень хочет прервать неудачную серию, мы все переживаем
11:46 «Локомотив» – «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
11:43 «Ювентус» поздравил Карреру с днём рождения
11:39 Перес хочет совершить звёздный трансфер перед выборами президента «Реала»
11:20 Болельщики «Тоттенхэма» почтят память Эхиогу на 44-й минуте матча с «Челси»
11:18 Л. Диарра близок к переходу в «Аль-Джазиру»
11:16 «Зенит» — «Урал»: гостей на арене «Санкт-Петербург» поддержат до 250 болельщиков
11:12 В Англии полагают, что Рохо в этом сезоне уже не сыграет
11:12 «Ростов» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
10:55 Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца
10:49 Таски: фанатам «Спартака» было бы приятно отпраздновать чемпионство на арене ЦСКА
10:44 В первом матче на новом стадионе «Зенит» сыграет в лазурной форме
10:32 Эффектный гол со штрафного в исполнении Джовинко помог «Торонто» победить
10:30 «Урал» — «Зениту»: что там на новой арене с крышей?
10:16 Игроки «Крыльев Советов» приняли участие в субботнике
10:00 Клопп: на данный момент «Ливерпуль» — интересный проект для других игроков
09:53 Зане надеется забить «Арсеналу» в третьем матче за сезон
09:42 Конте: Диего Коста приберёг голы на концовку сезона
09:22 «Севилья» определилась с заменой Мончи на посту спортивного директора
09:20 В Волгограде установят часы с обратным отсчётом до начала ЧМ-2018
09:16 Фабрегас: не вижу никого, кто мог бы занять роль Терри в «Челси»
09:12 «Зенит» – «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
08:10 Ярмоленко: я не Тотти, чтобы играть роль свободного художника
07:37 Каналес: умирал от смущения, когда впервые зашёл в раздевалку «Реала»
07:18 Жюли: Мбаппе останется в «Монако» ещё минимум на год
06:59 Гвардиола: «Бавария» после матча с «Реалом» должна испытывать гордость
06:27 Бубнов: атака «Спартака» даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро
05:46 Единак: в России покажем, насколько сильна сборная Австралии
04:57 Ховард извинился за свою реакцию на оскорбившего его пьяного фаната на поле
04:54 Дзофф: «Лацио» способен остановить «Ювентус» на пути к треблу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Лигу Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+