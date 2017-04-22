Швайнштайгер: в другое время наши отношения с Моуринью сложились бы иначе

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер выразил мнение, что у него могли сложиться лучшие отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, если бы обстоятельства были другими. 32-летний немецкий футболист перед началом этого сезона был переведён в молодёжную команду «МЮ», спустя некоторое время вернулся в основную обойму, но в марте ушёл в MLS.
«Конечно, я был удивлён тем, как всё сложилось в начале сезона, удивлён из-за решений Моуринью и клуба. Как вы знаете, потом тренер извинился. Думаю, в другое время наши отношения с Моуринью сложились бы иначе. Никогда не забуду поддержку фанатов и партнёров по команде в той ситуации», — цитирует Швайнштайгера Newsweek.