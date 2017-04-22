В преддверии матча 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак», который проходит в эти минуты на стадионе «Олимп-2», было объявлено, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков и тренер команды хозяев Дмитрий Кириченко стали послами чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области. Кириченко выступал в ростовской команде с 1998 по 2001 год и с 2011-го по 2013-й, а в 2014 году начал в этом клубе тренерскую карьеру.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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Глушаков и Кириченко стали послами ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону