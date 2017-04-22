Ниасс был удалён с поля на 25-й минуте, но «Халл» победил «Уотфорд»

«Халл Сити» победил «Уотфорд» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 2:0.
На 25-й минуте «Халл» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил экс-игрок «Локомотива» Байе Умар Ниасс. На 62-й минуте отличился Лазар Маркович, девять минут спустя забил Сэм Клукас.
В других матчах «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), «Борнмут» разгромил «Мидлсбро» (4:0), а «Сток Сити» проиграл «Суонси Сити» (0:2).