«Вильярреал» в концовке вырвал победу нал «Леганесом», Бакамбу оформил дубль

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своём поле принимал «Леганес». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль Мадригал» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Точный удар Седрика Бакамбу на 68-й минуте вывел хозяев вперёд в счёте. «Леганесу» удалось отыграться благодаря голу Мигеля Герреро на 90-й минуте, однако всё тот же Бакамбу на второй компенсированный минуте оформил дубль и принёс победу «Вильярреалу».
«Вильярреал» (57 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (27) находится на 17-й строчке.