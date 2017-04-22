Глушаков: «Спартак» сыграл плохо, отвратительно, просто безобразно

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал гостевое поражение команды в матче 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3).
«Мы плохо, отвратительно, просто безобразно сыграли. Не выполнили то, что планировали, из-за этого и получили голы. Давила ли на нас победа над „Зенитом“? Не то чтобы давила, но после таких матчей всегда хорошее настроение, поэтому собраться довольно трудно. Что ж, это футбол. Будем сильнее. Мы уже проигрывали в Самаре, а потом побеждали и доказывали. Надо делать выводы и идти вперёд», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.