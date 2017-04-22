Азар: Конте сделал отличный выбор, поставив в основу Виллиана, а не меня

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2). Синие вышли в финал турнира. Азар появился на поле на 61-й минуте.
«Всегда хорошо выиграть такой матч, ведь мы играли против лондонской команды, а для фанатов такие победы много значат. Это будет мой первый финал за пять лет в «Челси», меня это радует.
Я начал матч на скамейке? Когда играешь в футбол, хочешь проводить на поле все 90 минут каждого матча, но тренер сделал отличный выбор — он поставил Виллиана в состав, и тот забил два гола", — цитирует Азара BBC.