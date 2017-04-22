Мутко: Глушаков прямой ногой пошёл в ногу, мог сломать просто

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о красных карточках полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и нападающего «Урала» Романа Павлюченко, полученных в матчах 24-го тура РФПЛ, состоявшихся 22 апреля. «Спартак» уступил в гостях «Ростову» (0:3), а «Урал» проиграл на выезде «Зениту» (0:2).
«Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошёл в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов. Вот „Спартак“ провёл этот матч неудачно, вот и всё. Кого тут винить? „Ростов“ был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг „Спартака“, но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам. Тот же Глушаков – ответственный игрок, но были четыре-пять эпизодов в определённый отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку, это всё видно было. Возможно, тренеру, хотя он никогда и не критикует арбитров, стоило остановить игру, подозвать его или даже заменить. Он же чувствует нерв, видит, наверное, что игра не идёт, и что игрока сейчас потеряешь. Но не мне ему советы давать.
Что касается Павлюченко, то он не должен так себя вести, он топовый игрок, футболист с таким опытом. Он не должен набрасываться на судью, тем более знает, что арбитр никогда решение не отменит — не было ещё таких прецедентов. Так себя вести не надо», — сказал Мутко.