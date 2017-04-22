Широков — Бухарову: Александр, вы лучший!

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков отметился в комментариях к записи форварда «Ростова» Александра Бухарова в социальной сети «Инстаграм» после разгрома «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ.
Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 3:0. Роман Широков, в прошлом выступавший за «Спартак», написал Бухарову комментарий следующего содержания: «Александр, вы лучший!!!»
Бухаров в матче со «Спартаком» сыграл 61 минуту и оформил дубль.