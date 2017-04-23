Ульрайх: подобное не должно происходить с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями от ничьей с «Майнцем» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
«В первом тайме нам было тяжело, никак не получалось найти свою игру. С нашим уровнем мы должны играть лучше. Подобное не должно с нами происходить. Во втором тайме мы играли так, как должна играть „Бавария“: доминировали и владели мячом. Мы должны были побеждать. Мы разочарованы», — цитирует Ульрайха сайт «Баварии».