«Бавария» не выиграла в 4 матчах подряд впервые с конца сезона 2014/15

Сыграв дома вничью с «Майнцем» в рамках 30-го тура Бундеслиги, «Бавария» потеряла очки во втором матче чемпионата подряд. Помимо этого, мюнхенцы проиграли два матча «Реалу» в Лиге чемпионов — 1:2 дома и 2:4 в гостях по итогам овертайма. Таким образом, «Бавария» не выигрывает уже в четырёх официальных матчах подряд — впервые с апреля-мая 2015 года.
Тогда мюнхенский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы уступил дортмундской «Боруссии» в полуфинале Кубка Германии в овертайме, затем проиграл «Байеру» и «Аугсбургу» в Бундеслиге, а также потерпел разгромное поражение от «Барселоны» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Безвыигрышная серия прервалась в ответном матче с каталонским клубом, однако победы со счётом 3:2 для выхода в финал не хватило.