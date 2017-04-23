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«Бавария» не выиграла в 4 матчах подряд впервые с конца сезона-2014/15

«Бавария» не выиграла в 4 матчах подряд впервые с конца сезона-2014/15
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Сыграв дома вничью с «Майнцем» в рамках 30-го тура Бундеслиги, «Бавария» потеряла очки во втором матче чемпионата подряд. Помимо этого, мюнхенцы проиграли два матча «Реалу» в Лиге чемпионов — 1:2 дома и 2:4 в гостях. Таким образом, «Бавария» не выигрывает уже в четырёх официальных матчах подряд — впервые с апреля-мая 2015 года.

Тогда мюнхенский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы уступил дортмундской «Боруссии» в полуфинале Кубка Германии, затем проиграл «Байеру» и «Аугсбургу» в Бундеслиге, а также потерпел разгромное поражение от «Барселоны» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Безвыигрышная серия прервалась в ответном матче с каталонским клубом, однако победы со счётом 3:2 для выхода в финал не хватило.

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