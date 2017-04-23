Тухель: «Боруссия» провела отличную игру на выезде и достойна похвалы

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель остался доволен тем, что его команда отыгралась с 1:2 у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, проявив характер после поражения от «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Игроки не замкнулись в себе, они были готовы обсуждать случившееся и показывать свои чувства.
Я очень рад тому, что теперь мы на третьем месте, и тому, как мы одержали эту победу. Мы заслужили её, проведя отличную игру на выезде. Команда достойна похвалы за этот матч", — приводит слова Тухеля Goal.