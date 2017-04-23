Феллайни: чувствую себя уверенно и в физическом, и в ментальном плане

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился мнением о своей игре в последних матчах за английскую команду.
«Я чувствую, что хорошо провёл последние матчи. Когда тренер ставит меня в стартовый состав, я отдаюсь на все 100 %. Я уверен в способностях нашего тренера и его штаба. Когда я получаю шанс выйти на поле, то всегда стараюсь сыграть как можно лучше. Чувствую себя уверенно и в физическом, и в ментальном плане, так что работа продолжается», — приводит слова Феллайни официальный сайт «МЮ».