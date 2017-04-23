Аллегри: приоритет — закончить сезон с трофеями, а не мой контракт с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ситуации со своим будущим в туринском клубе.
Действующее соглашение итальянского специалиста со «старой синьорой» истекает летом 2018 года.
«Приоритет — не мой контракт, поскольку у меня есть соглашение с „Ювентусом“, и я очень счастлив здесь. Приоритетом остаётся закончить этот сезон с трофеями», — приводит слова 49-летнего Аллегри интернет-издание Goal.
«Ювентус» лидирует в таблице итальянского чемпионата после 32 туров, в финале Кубка Италии сыграет с «Лацио», а в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Монако».
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