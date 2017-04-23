Лепёхин: Павлюченко подвёл «Урал» и заслужил красную карточку в игре с «Зенитом»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Екатеринбургская команда доигрывала встречу ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы. Матч стал первым на новом стадионе «Зенита».
«После матча осталось неприятное послевкусие. Мне понравилась фраза, что такой стадион именно так и должен открыться. В этом выражении отражается вся ситуация в нашей стране и нашем футболе.
Футболистам «Зенита» не стоит обращать внимания на весь этот негативный фон вокруг матча с «Уралом». Ни один футболист или тренер не виноват в том, что так всё сложилось. Игрокам нужно работать дальше и готовится к следующим играм. Понятно, что игрокам «Урала» очень обидно, ведь они потратили столько сил. Желаю им не опускать руки.
Что касается судейства в этом матче, то не стоит забывать, что одна красная карточка бесспорная. Роман Павлюченко заслужил удаление. Ну не может самый опытный и взрослый игрок в команде себя так вести. Он подвёл команду и весь Екатеринбург. Поэтому не надо всё списывать на судейский произвол», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».