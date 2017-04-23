Молло: мой русский неидеален, но работа продолжается

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло выложил в «Инстаграме» видео, в котором он продемонстрировал своё знание русского языка, процитировав известную пословицу «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».
«Мой русский неидеален, но работа продолжается. Спасибо моей учительнице Ксении», — написал француз в социальной сети.
В январе после перехода в «Зенит» Молло рассказывал о том, что собирается выучить русский. «Хочу хорошо говорить по-русски, чтобы адаптироваться в коллективе», — сказал тогда 27-летний футболист.