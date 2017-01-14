Молло: хочу хорошо говорить по-русски, чтобы адаптироваться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Айнтрахта» из Франкфурта (0:0). Эта игра стала дебютной для французского футболиста в составе сине-бело-голубых.
«Я счастлив, потому что была хорошая игра, на поле вышло много топ-игроков. Не было ли слишком много фолов? Мне нравится контактный футбол. Для меня не важно, что это был товарищеский матч, хотелось победить.
Хочу хорошо говорить по-русски, чтобы адаптироваться в коллективе. Команде ещё нужно привыкнуть ко мне, это бесспорно», — сказал Молло в интервью официальному каналу «Зенита» на YouTube.