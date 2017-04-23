Руни забил в 149-м матче АПЛ, догнав Лэмпарда и Коула

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни удвоил преимущество своей команды в выездном матче 34-го тура АПЛ с «Бернли». На 39-й минуте Руни оказался в нужном месте в нужное время и с острого угла сумел пробить по воротам. Мяч с рикошетом от ноги защитника залетел в ближний угол.
31-летний Руни забил в 149-м матче АПЛ и догнал по этому показателю Фрэнка Лэмпарда и Эндрю Коула. Теперь Руни отстаёт только от Алана Ширера, который забивал в 190 различных матчах АПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».