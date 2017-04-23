Рыжиков: два месяца не можем понять, что мешает «Рубину» победить

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал гостевую ничью с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 24-го тура РФПЛ. Казанская команда увеличила до семи матчей свою серию без побед в играх РФПЛ и Кубка России в 2017 году.
«Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали и не дали нам уступить. Я думаю, что фанаты Самары тоже хотели увидеть победу своей команды. Ничья была боевая. Была борьба, были нарушения, жёлтые карточки – не было только голов.
Давит ли на команду тот факт, что «Рубин» не побеждает уже в семи играх? Да, давит. Хочется победить, но что-то нам не даёт, а что именно – не можем понять почти два месяца. Остаётся только трудиться и выкладываться на сто процентов. Здесь только один путь.
Моё небольшое повреждение пальца на разминке? Всё нормально. Оно как раз разбудило меня. Тренер вратарей сказал, что теперь перед каждым матчем будем травмировать мне палец.
Что касается наших проблем с реализацией, то это нам всё тренер разберёт. Я про себя-то не всё могу сказать, а вы про нападение спрашиваете. Скажу только, что ребята переживают: и Рифат, и Ильзат, и Лестьенн, и Канунников, и Жонатас. Нет у нас безразличных. Все хотят победить, но что-то нам пока это не даёт сделать. Будем стараться», — цитирует Рыжикова «Спорт Бизнес Online».